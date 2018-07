Em pesquisa divulgada hoje pelo instituto Pew foi revelado que Apple e Google são as duas empresas de maior destaque na cobertura da imprensa especializada. A empresa de Steve Jobs é assunto de cerca de 15% de todas as notícias de tecnologia, seguida pelo Google, com 11,4%.

O estudo começou em junho de 2009, e só foi concluído nos últimos meses, e ainda demonstra importantes dados sobre o mercado de tecnologia sob a perspectiva da imprensa. A pesquisa também encontrou uma grande ambiguidade na cobertura de tecnologia: enquanto 23% dos artigos relatam maneiras como a tecnologia nos torna mais produtivos, 18% das matérias publicadas também tratam da falta de segurança em ambiente virtual.

O tema favorito dos jornalistas no período de 13 meses analisados pelo estudo foi o perigo de enviar SMS enquanto dirige. Em segundo lugar, ninguém menos que o iPad e seu lançamento. O resultado completo pode ser conferido no site da Pew Research.