Por Larissa Fafá

Modelo 100+ V6 da empresa chinesa custa o equivalente a US$130. FOTO: DIVULGAÇÃO Modelo 100+ V6 da empresa chinesa custa o equivalente a US$130. FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – Uma fabricante chinesa de smartphones divulgou uma carta onde afirma que a Apple copiou o design de seus aparelhos para fazer o iPhone 6. A empresa DigiOne alega que a empresa norteamericana teria infringido patentes da empresa que são registradas na China.

A fabricante chinesa ainda afirma que enviou uma carta à Apple antes do lançamento dos novos iPhones comentando a semelhança estética entre os lançamentos e o aparelho 100+ V6, da DigiOne. Na carta, a empresa espera o contato da Apple para “evitar potenciais disputas de propriedade intelectual”.

A DigiOne fabrica produtos de baixo custo na China, com o aparelho 100+ V6 vendido ao equivalente a US$130. O modelo com o design similar ao iPhone 6 tem sistema operacional Android e tela de 5,5 polegadas, o mesmo tamanho da tela do iPhone 6 Plus.