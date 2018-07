‘Plants vs. Zombies 2′ foi alvo de acordo da Apple com a EA, diz reportagem do WSJ. ‘Plants vs. Zombies 2′ foi alvo de acordo da Apple com a EA, diz reportagem do WSJ. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Bastante comum no mundo dos consoles, a exclusividade de títulos chegando para apenas uma plataforma pode se tornar realidade também no mundo dos jogos em dispositivos móveis. Apple e Google estariam fazendo disputas com desenvolvedoras para que seus melhores títulos chegasse primeiro em suas respectivas plataformas – iOS e Android, no caso.

É o que diz reportagem publicada nessa segunda-feira, 21, pelo jornal americano Wall Street Journal. Segundo o texto, ambas as companhias estão oferecendo às desenvolvedoras lugares cativos nas lojas de aplicativos em troca da exclusividade — nenhuma das empresas comentou o assunto.

Segundo o texto, a prática não é recente: em agosto de 2013, a Apple tentou fechar um acordo com a Eletronics Arts para ter acesso exclusivo a Plants Vs. Zombies 2 — no fim das negociações, a empresa de Tim Cook conseguiu exclusividade pelo jogo por apenas dois meses.

Vale lembrar que os games tem sido uma das categorias mais lucrativas dentro das lojas de aplicativos de Apple e Google — em 2013, apenas dois dos vinte apps mais rentáveis da App Store não eram jogos, por exemplo.

Além disso, há quem diga que a evolução dos games em smartphones e tablets pode acabar matando uma das categorias mais populares de videogames da história: os portáteis, representados historicamente por consoles como o Game Boy, o PS Vita e o Nintendo 3DS.

Oferecer jogos exclusivos significa atrair cada vez mais compradores para seus aparelhos e, ao mesmo tempo, ajudar na decadência dos portáteis, calcula a reportagem a respeito das intenções de Apple e Google.

