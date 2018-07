Com IBM, Apple, de Cook, avança nas empresas. FOTO: Reuters Com IBM, Apple, de Cook, avança nas empresas. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O presidente da Apple, Tim Cook, anunciou que os primeiros produtos da parceria da empresa com a IBM serão lançados em novembro. Sem dar detalhes, Cook afirmou que a parceria “pode mudar a maneira como as pessoas trabalham”.

Em julho, as duas companhias, que há três décadas disputavam como rivais o mercado de computadores pessoais, anunciaram uma aliança para vender iPhones e iPads equipados com aplicativos específicos para o mercado corporativo.

Os primeiros produtos serão para o setor financeiro, governos, seguros, varejo, telecomunicações, viagens e transporte, disse Cook durante o anúncio dos resultados trimestrais da Apple na última segunda-feira.

Embora as marcas não tenham revelado detalhes dos seus lançamentos, já se sabe que a IBM está criando ferramentas de segurança, análises e gestão e vai revender iPhones e iPads. Já a Apple ficará com a missão de lançar novos serviços focados especificamente em empresas.

Há 30 anos a Apple atacou a IBM em um comercial intitulado 1984, no qual mostrava a empresa concorrente como o “big brother” que protege o status quo, enquanto o Macintosh, de outro lado, oferecia um caminho para a liberdade.

O entendimento entre as duas marcas este ano foi visto como uma forma de as companhias se apoiarem em seus pontos fracos. Enquanto a empresa de Cook tem dificuldades para lidar com o mercado corporativo e pode tirar boa vantagem das vendas de seus produtos para esse segmento – especialmente neste momento em que a Apple amarga uma queda nas vendas de tablets –, a IBM precisa de ajuda para expandir sua presença móvel.

Além disso, o acordo facilita a vida de clientes corporativos que usam softwares da IBM, mas possuem iPads e iPhones.

No anúncio dos seus resultados trimestrais, a Apple tentou mostrar bom desempenho com clientes corporativos. Cook afirmou que a chinesa Baidu tem 20 mil funcionários usando iPhones e 30 aplicativos específicos desenvolvidos internamente pela empresa. Já a companhia de escadas rolantes Schindler teria mais de 20 mil iPhones em uso com seus funcionários e 20 aplicativos específicos. Ele ainda citou 25 mil iPads que foram implantados na rede pública de ensino da cidade de Minnesota, nos EUA.

A Apple anunciou na segunda-feira seus resultados financeiros para o quarto trimestre do ano fiscal dos EUA, com receita recorde de US$ 42,1 bilhões. A empresa vendeu 39 milhões de iPhones no período, superando 33,8 milhões de unidades do trimestre do ano anterior. Já as vendas de iPad foram de 12,3 milhões, ante 14 milhões no mesmo trimestre de 2013.

