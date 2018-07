SÃO PAULO – O anúncio repentino do fechamento da divisão de dispositivos vestíveis da Nike, na semana passada, gerou especulações sobre uma possível parceria da empresa com a Apple, que apostaria na área de saúde com medidores de atividade física tanto na próxima versão do iPhone quanto em seu relógio inteligente, o iWatch, previsto para este ano.

Novos rumores, porém, indicam que as duas empresas podem estar trabalhando juntas em uma nova pulseira inteligente a ser lançada no fim deste ano. E que esse seria o grande projeto da Apple na área de vestíveis, o que indica que o esperado iWatch teria mais características de uma pulseira do que de um relógio.

Segundo o site Geektime, fontes próximas da empresa afirmaram que a Nike e a Apple estão desenvolvendo uma pulseira com sensores capazes de rastrear o movimento do usuário e de interagir com outros dispositivos, como smartphones, a partir de gestos.

Na semana passada, a Nike demitiu 80% da equipe responsável pelo desenvolvimento de vestíveis, como sua famosa pulseira FuelBand, que continuará no mercado.

A parceria entre as duas empresas é dada como certa já que o CEO da Apple, Tim Cook, faz parte do Conselho Administrativo da Nike que, por sua vez, trabalha em parceria com a Apple desde 2006 para desenvolver produtos, como o aplicativo Nike+ Running. As duas empresas permanecem em silêncio sobre o assunto