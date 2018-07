Com um crescimento de mais de 90%, o maior no mercado de celulares, a Apple se tornou um dos cinco maiores fabricantes de celulares do mundo no terceiro trimestre deste ano. A empresa de Steve Jobs ultrapassou a RIM, fabricante do BlackBerry, e deixou a Sony Ericsson fora da lista.

A pesquisa feita pela IDC mostra que a Nokia manteve com facilidade o primeiro lugar com aproximadamente um terço do mercado mundial, mas seu crescimento é o mais vagaroso (1,8%) entre as empresas que aumentaram suas parcelas de mercado. Entre as líderes, apenas a LG distribuiu menos telefones (-10,1%) no trimestre, que teve uma alta de 14,6% no total — a quarta consecutiva.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

*Unidades entregues em milhões

A Apple tem apenas 4% do mercado, mas, ao contrário das demais empresas, fabrica apenas um celular. Foi o iPhone 4 e seu forte lançamento em 17 países que fez as vendas da empresa californiana quase dobrarem e a colocou entre as cinco primeiras empresas.

A IDC alerta que esse crescimento não é muito surpreendente, já que os smartphones são a área que mais crescem dentro do mercado de celulares – o esperado é uma alta de 55% até o final deste ano.

“A entrada da Apple na lista dos cinco maiores vendedores mundiais ressalta a importância dos smartphones nesse mercado. Além disso, os fabricantes de celulares que estão produzindo modelos de smartphones mais populares estão entre as empresas que mais crescem”, diz Kevin Restivo, analista de pesquisa sênior da IDC em nota. “Os fabricantes que não estão desenvolvendo um bom portfólio de smartphones enfrentarão um desafio para continuar crescendo”, completa.