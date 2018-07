A resposta de Steve Jobs – “Evitem segurar desse jeito” – às reclamações dos usuários do iPhone 4 sobre o problema de sinal do aparelho não deixou os donos do celular satisfeitos. A maioria apenas reclamou, mas alguns consumidores já entraram com processo contra a Apple na Justiça norte-americana.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Na Califórnia, a Apple é acusada de fraude por ocultação, negligência, fraude intencional e design defeituoso. A ação judicial contra a empresa diz: “O design do iPhone 4 apresenta defeitos de fabricação que eram conhecidos dos réus antes do produto ser lançado e que não foram divulgados aos consumidores, especificamente um problema de conexão causado pelo design e pelo material da antena do iPhone 4 que torna difícil ou impossível manter uma ligação”.

No processo também consta que a única opção que restou às pessoas que compraram o iPhone 4 são segurá-lo de um modo não natural, devolver o produto tendo um prejuízo de 10% como taxa ou comprar uma proteção para o aparelho que quase US$ 30,00.

Na cidade de Maryland, nos Estados Unidos, também corre processo contra a Apple. Quem move a ação é o casal Kevin McCaffrey and Linda Wrinn. Eles dizem que compraram o iPhone 4 que veio com defeito quando o celular era usado “da mesma foram que qualquer outro telefone”.

Em ambos os processos os e-mails de Steve Jobs respondendo aos usuários foram citados, inclusive o desaforado conselho para que segurem o celular de outro jeito.

(REUTERS)