Usuários americanos se consideram enganados pela propaganda do assistente de voz Siri depois do lançamento do iPhone 4S

LOS ANGELES – Um consumidor nova-iorquino processou a Apple num tribunal federal californiano por suposta publicidade fraudulenta do assistente de voz Siri, que foi a grande novidade tecnológica de seu último telefone, o iPhone 4S, segundo informou nesta terça-feira, 13, a rede CBS.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Fran M. Fazio e seus advogados lideram uma ação popular que representa uma centena de usuários que se consideram vítimas de uma promoção enganosa da Apple e pedem US$ 5 milhões de dólares de indenização. Os documentos apresentados acusam a Apple de oferecer uma “mensagem errônea e enganosa sobre as capacidades do Siri”.

O iPhone 4S foi apresentado em outubro de 2011 pela Apple como uma versão melhorada do telefone iPhone 4 e que tinha como principal novidade um assistente de voz que respondia aos pedidos do usuário.

Entre as funções divulgadas está a redação de mensagens ditadas pelo usuário, a habilidade para localizar lugares ou responder perguntas sobre conhecimento geral, assim como realizar ligações para contatos existentes na agenda do dispositivo a pedido do proprietário, entre outras coisas.

Os consumidores alegam que quando o assistente de voz era perguntado pelo usuário para localizar algum estabelecimento o dispositivo dizia “não entender” a questão ou respondia “de forma incorreta” após uma longa pausa.

Fazio assegura que a Apple não respeitou as leis do código de defesa do consumidor ao fazer propaganda enganosa. “Os consumidores optaram por comprar o iPhone 4S em vez de outros telefones por sua função Siri”, reclamou.

/ EFE