Galaxy Tab e iPad estão no centro da disputa judicial por direitos de propriedade intelectual travada pelas duas empresas. FOTO: Jo Yong-Hak/Reuters

SEUL – Os principais executivos da Samsung e da Apple reuniram-se para discutir uma parceria de longo prazo no fornecimento de peças em meio à continuação da batalha judicial entre as duas gigantes da tecnologia. A Samsung, maior companhia de tecnologia do mundo em faturamento, fornece chips, monitores de tela plana e outros componentes para a empresa norte-americana, ao mesmo tempo em que concorre com a Apple no mercado altamente competitivo e lucrativo dos smartphones e tablets.

“Discutimos as melhores peças que a Samsung pode fornecer para o período 2013-2014″, disse em seu retorno dos EUA, nesta quarta-feira, 19, o presidente e diretor operacional da empresa sul-coreana, Lee Jae-yong, filho único do presidente da Samsung Electronics, Lee Kun-hee. Ele compareceu à cerimônia de homenagem póstuma a Steve Jobs e se reuniu com o novo presidente da Apple, Tim Cook.

Lee Jae-yong disse que a Samsung vai continuar a oferecer peças para a Apple ao longo do próximo ano. Sobre as batalhas

judiciais, afirmou que a companhia sul-coreana continuará a competir com a Apple “de maneira justa” no mercado de telefones celulares e que ele discutirá com a administração da Samsung e os consultores jurídicos se a empresa vai expandir a disputa legal.

