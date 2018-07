Tim Cook apresenta o Apple Watch. FOTO: Reuters Tim Cook apresenta o Apple Watch. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Apple pediu a fornecedores asiáticos para fabricarem de 5 milhões a 6 milhões de unidades de seus três modelos do Apple Watch para o primeiro trimestre, noticiou o Wall Street Journal, citando pessoa familiarizada com o assunto.

A Quanta Computer, baseada em Taiwan, é a principal montadora do Apple Watch, que deve ser lançado em abril. O relógio é o primeiro produto novo que a Apple apresenta desde o iPad, cuja primeira edição é de 2010.

O modelo de entrada Apple Watch Sport responde por metade das encomendas de produção, enquanto o Apple Watch, de nível médio, corresponderá a um terço, disse uma pessoa familiarizada com o tema ao WSJ.

O Apple Watch Edition, modelo topo de linha de ouro 18 quilates, deve ter pedidos relativamente pequenos no primeiro trimestre, mas a Apple planeja produzir mais de 1 milhão de unidades por mês no segundo trimestre, noticiou o jornal, citando a fonte.

O relógio da Apple, que custará a partir de US$ 349, poderá receber telefonemas e mensagens, tocar música, servir como carteira digital para compras e monitorar batimentos cardíacos através de sensores especiais.

A Apple diz que não comenta rumores ou especulações. As ações da fabricante do iPhone cresceram até 1,9% para um valor recorde de US$ 129,45 na bolsa Nasdaq, na terça-feira.

Várias rivais da empresa já lançaram seus relógios inteligentes, incluindo a Samsung com o Galaxy Gear e a Motorola com o Moto 360, mas a categoria ainda não decolou em termos de vendas. A empresa de pesquisa Canalys afirmou semana passada que apenas 720 mil relógios com o sistema Android Wear (usado pelos modelos da Samsung, Motorola e LG, entre outros) haviam sendo vendidos no segundo semestre de 2014.

Especialistas e pessoas ligadas à indústria apostam que o Apple Watch pode dar o impulso necessário para que a categoria decole. A chegada da fabricante do iPhone no segmento pode ajudar também desenvolvedores de outras tecnologias. A adoção pela Apple da recarga sem fio da bateria em seu relógio pode ser decisiva para este recurso, que tem sofrido no limbo há anos.

Especificações

O núcleo do Apple Watch tem um display de retina, com um chip S1, sem especificações reveladas pela Apple. (“É a arquitetura de um computador inteiro num pequeno chip”, disse a empresa). O relógio tem um microfone, suporte a NFC (comunicação de campo próximo, a ser usada com o Apple Pay para pagamentos móveis), conectividade Bluetooth e Wi-Fi e inúmeros sensores. Os principais deles ficam na parte de trás do relógio (ou seja, em contato direto com o seu pulso), para medição de batimentos cardíacos, passômetro e outros indicadores com foco na área de saúde e atividades físicas.

O Watch vem com o Activity App, que tenta estimular seu usuário a ficar menos tempo sentado e fazendo mais exercício a partir de três círculos, que precisam ser completos ao longo de um dia: o Move (que mostra as calorias queimadas), o Exercise (que mostra quanto tempo você fez atividades físicas) e o Stand (que mostra quão frequentemente você se levantou da cadeira para dar uma pausa).