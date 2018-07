FOTO: Reuters FOTO: Reuters

NOVA YORK – A empresa tecnológica Apple substituirá neste mês, no Dow Jones Industrial, o grupo de telecomunicações AT&T, segundo informou a companhia responsável por esse indicador.

A substituição no seleto clube dos 30 títulos mais importantes de Wall Street, criado em 1896, embora tenha sofrido várias modificações desde então, ocorrerá no fim da sessão de 18 de março.

A informação foi confirmada pela empresa Dow Jones Indices, do mesmo grupo que controla o The Wall Street Journal.

O Dow Jones Industrial é o principal índice da Bolsa de Valores de Nova York. Muitos operadores, no entanto, se inclinam mais pelo seletivo S&P 500 porque a gama de empresas que inclui é maior do que o Dow Jones.

A Apple é considerada a empresa de maior valor de mercado no mundo. Hoje chegava a US$ 746 bilhões, o dobro da Microsoft e de outros gigantes do mercado como a companhia petrolífera Exxon Mobil.

A firma, que chegou a ter um recorde de valor de mercado de US$ 775 bilhões no mês passado, cota atualmente no mercado Nasdaq, ao qual são integradas muitas empresas tecnológicas.

“A Apple é uma opção clara para a média do Dow Jones Industrial, a medição do Bolsa de Valores mais reconhecida”, afirmou o presidente do comitê de indicadores da Dow Jones Indices, David M. Blitzer.

