NOVA YORK – Alguns membros do conselho da administração da Apple estão cogitando possíveis sucessores para ocupar a cadeira do chefe-executivo da companhia, Steve Jobs, segundo publicou nesta quarta-feira o jornal “Wall Street Journal”, que cita fontes anônimas da empresa.

As conversas entre os diretores não levantam a possibilidade de recrutar um novo chefe-executivo e sim discutiram “uma prospecção informal das opções que a Apple tem”, segundo as fontes do jornal.

“Acho que é bobagem”, disse Jobs ao jornal, que no início de janeiro anunciou uma dispensa médica por um período de dois anos, embora siga ativo dentro da companhia.

A empresa não quis fazer comentários de forma oficial, mas segundo o jornal, alguns diretores falaram com pelo menos um alto cargo de uma companhia tecnológica sobre a sucessão de Jobs.

Jobs não participou da entrevista coletiva telefônica realizada na terça-feira, minutos após divulgarem as contas da Apple, que apresentou os melhores resultados trimestrais de sua história.

Graças às vendas recorde do iPhone e do iPad, a Apple aumentou seu lucro líquido anualizado em 124,6%, até US$ 7,3 bilhões.

A companhia, com sede no Vale do Silício, obteve nos últimos três meses uma receita de US$ 28,571 bilhões, 81,9% a mais que entre abril e junho de 2010, enquanto o lucro por operações subiu 121,5% e chegou até US$ 9,379 bilhões.

Jobs foi um dos cofundadores da Apple em 1976, mas a deixou em 1985, e durante essa década criou a Pixar, a empresa de animação responsável de “Toy Story”, “Procurando Nemo” e “Wall-E”.

Seu retorno à Apple em 1997 coincidiu com uma revolução na empresa e no setor tecnológico, com o sucesso do iPod, do iPhone e do iPad, entre outros produtos.

