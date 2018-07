Apple confirma que evento a ser realizado no dia 19 tratará de educação. Rumor aponta para livros didáticos feitos para iPad

SÃO PAULO – Evento marcado pela Apple para o dia 19 deste mês de janeiro deve tratar de uma tema diferente dos de costume pela empresa: educação. Sobre a data, especulou-se ser a oportunidade para o lançamento do iPad 3 ou de uma nova versão da Apple TV. Nada disso.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O que se confirma até agora (graças ao convite da Apple acima) é que a reunião deve tratar de educação; rumores, no entanto, já sugerem o aprimoramento do iTunes University (também chamado de iTunes U), segmento da loja digital especialmente dedicado a armazenar textos de propósito pedagógico, relacionando-o ao iBooks. A ideia é que a Apple fechará acordos com universidades para que o material didático referente ao ano esteja baseado na loja, sendo facilmente acessado por um iPad pelos alunos.

Marcado para acontecer no Museu Guggenheim, em Nova York – cidade mais próximas das grandes editoras norte-americanas –, o evento deve tornar real um dos desejos de Steve Jobs. O ex-CEO já tratava deste tema e imaginava na real possibilidade de contratar escritores de livros didáticos para criar versões desses materiais para tablet, disse Clayton Morris, âncora do programa Fox and Friends, que não menciona a fonte pela qual obteve tais informações.

—-

Leia mais:

• Evento da Apple em NY pode ter a ver com educação