Agora é oficial: a Apple tem acordos com as quatro grandes gravadoras para viabilizar a parte musical do iCloud, serviço de armazenamento de arquivos na web que será lançado na semana que vem. A empresa já tinha negociado direitos autorais com a Warner, Sony e EMI — mas faltava a maior delas, a Universal. E o acordo saiu.

Não há detalhes sobre o acordo. Acredita-se que a Apple terá 30% dos lucros, os selos 58% e o artistas 12%. O serviço de streaming estaria disponível apenas para a música comprada pelo iTunes, mas a expectativa é que a Apple lance também um plano de assinaturas, por US$ 25 ao ano, que permitiria aos usuários acessar via web, de qualquer aparelho, todos os sons que tiver no iTunes.

Os acordos com as gravadoras são o grande diferencial do iCloud em relação a seus concorrentes, lançados recentemente pela Amazon e Google. Ambos permitem apenas ao usuário fazer upload de seus arquivos e acessá-los via streaming, e não buscar e adquirir novos sons e uma biblioteca na nuvem. Nem o Google nem a Amazon negociaram direitos autorais com as gravadoras.

O iCloud deverá fornecer também filmes e programas de tv em streaming, mas as negociações com a indústria ainda estão mais atrasadas.

A emrpesa de Steve Jobs já comprou o domínio iCloud.com. A Apple deve lançar o iCloud nesta segunda, 6, durante a conferência mundial de desenvolvedores.