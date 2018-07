Foram cinco meses de lua-de-mel. E, agora, a Apple anuncia que o portal de streaming Lala não aceitará mais novos membros e encerrará suas atividades no dia 31 de maio.

O Lala foi criado em março de 2006 e tinha oito milhões de músicas licenciadas disponíveis para usuários registrados. A empresa adquiriu o serviço no início de dezembro por US$ 80 milhões.

Especulou-se que o serviço de straming seria incorporado na iTunes Store – mas, até agora, nada disso aconteceu. Os créditos dos usuários serão convertidos para a iTunes Store ou poderão ser reembolsados.

A expectativa agora é que a Apple lance seu próprio serviço de stramings direto no iTunes. Hoje uma em cada quatro músicas vendidas nos EUA são adquiridas através do iTunes. O serviço hoje tem uma base de 125 milhões de usuários com cartões de crédito – como o PaidContent pontua, não seria difícil convencer pelo menos uma parcela dessas pessoas a pagar uma assinatura de US$ 10 por mês para ter acesso ao conteúdo musical.