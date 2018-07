??? A empresa enfrenta disputas judiciais sobre a questão com empresas como Nokia e Samsung

LOS ANGELES – O Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos aprovou a solicitação apresentada pela Apple em 2007 para patentear as telas touchscreen para dispositivos portáteis, como as instaladas no iPhone e no iPad, informou nesta quarta-feira a CNET.

Essa patente poderia abrir uma nova frente nas disputas legais que envolvem várias empresas do setor, entre elas Apple, Nokia e Samsung, em reivindicações por considerarem que as outras empresas usam tecnologia desenvolvida em seus produtos tecnológicos.

As telas touchscreen invadiram o mercado durante os últimos anos por causa do sucesso do iPhone e é uma característica padrão em todos os tablets e está presente em quase todos os smartphones de última geração.

A patente implica que a tecnologia pela qual uma pessoa controla um software através de uma tela com o uso de seus dedos em aparelhos portáteis é uma criação da Apple.

/ EFE