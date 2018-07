Batalha por patentes contra Samsung gera grandes comissões; empresa de Tim Cook pede que coreana pague um quarto do valor

SÃO FRANCISCO – A Apple pagou para seu escritório de advocacia aproximadamente US$ 60 milhões em comissões por conta do litígio contra a Samsung na corte federal da Califórnia, de acordo com documentos legais da Apple divulgados na quinta-feira.

Apple e Samsung estão envolvidas em um litígio global sobre propriedade intelectual. As duas empresas de tecnologia foram a julgamento duas vezes nos últimos dois anos em uma corte federal de San Jose, Califórnia, e júris premiaram a Apple em um total de aproximadamente 930 milhões de dólares.

Em documentos do tribunal, a Apple pediu à juíza Lucy Koh para ordenar à Samsung o pagamento de 15,7 milhões de dólares do total que a Apple gastou com advogados.

A Apple não foi encontrada imediatamente para comentar a informação, e a Samsung disse que não iria se pronunciar.

Em sua petição, a Apple alega ter pagado ao escritório de advocacia Morrison & Foerster aproximadamente 60 milhões de dólares no mês passado, sem contar advogados que cobraram 100 mil dólares pelo caso.

/ REUTERS