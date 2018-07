DIVULGAÇÃO

As seis empresas de tecnologia estão com vagas abertas para trabalhar em suas unidades no Brasil. A maioria é para trabalhar em São Paulo, mas há oportunidades nas regiões Sul e Nordeste também. Todas as vagas tem fluência em inglês como requisito.

Apple

A empresa tem 43 oportunidades de emprego no país. A maioria está relacionada ao varejo e tem como local de trabalho as cidades de São Paulo e Jundiaí, no estado de São Paulo, mas há oportunidades em Brasília, Belo Horizonte, Salvador e no Sul do País. Os candidatos interessados devem se inscrever pela página de empregos da Apple.

Facebook e Instagram

Há 27 vagas disponíveis para trabalhar na rede social, e todas são em São Paulo. As vagas são na maioria nos setores de comunicação e desenvolvimento. Também existe uma posição para trabalhar no Instagram, que pertence ao Facebook. A gerente de recrutamento do Facebook disse que “determinação e imaginação” são características importantes para os candidatos. Para se candidatar e saber mais informações sobre as vagas, acesse o site da empresa.

Google

São nove vagas para quem deseja trabalhar no Google em São Paulo, e mais três em Belo Horizonte, nas áreas de comunicação e desenvolvimento. O responsável pelo recrutamento do Google disse ao Link que “não existe fórmula para ser contratado”, mas que liderança, iniciativa e gosto por resolução de problemas complexos . Para se candidatar é só acessar a página de empregos da empresa.

Twitter

A rede social está oferecendo quatro oportunidades de emprego em São Paulo. As vagas são para a área de vendas, expansão e administração. Quer saber se tem o que a empresa procura? A gerente de recrutamento da empresa deu algumas dicas. A primeira e principal é essa: use o Twitter (veja outras dicas aqui). É possível encontrar mais informações sobre as vagas na página de empregos do Twitter.

Amazon

A gigante do comércio eletrônico tem 35 vagas abertas em São Paulo. A grande maioria é para TI, mas há oportunidades no setor financeiro e de vendas. Para conferir mais detalhes das vagas é só acessar a seção de empregos no site da empresa.

Microsoft

Há três vagas disponíveis em São Paulo, duas são para engenharia de hardwares e uma para o setor de vendas. Se estiver interessado em trabalhar na empresa, é bom saber que a empresa cofundada por Bill Gates no Brasil busca “pessoas com muita imaginação, criatividade e visão de futuro”. Para se candidatar é só acessar o site da empresa.