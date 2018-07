Seu processador é mil vezes mais lento do que o de um iPad, mas o primeiro computador projetado pela Apple foi vendido por 425 vezes mais que o seu preço original.

O Apple I, uma das únicas das 200 unidades produzidas, foi vendido na tarde desta terça, 23, em um leilão da Christie’s — famosa por fazer leilões de obras de arte — em Londres por 133.250 libras (cerca de R$ 365.185). O modelo vem no seu pacote original e com uma carta de venda assinada por Steve Jobs, um dos cofundadores da Apple e atual CEO da empresa.

Quando o Apple I foi criado, em 1976, era um dos únicos computadores pessoais com uma placa mãe completamente integrada e, por isso, pronto para ser usado dentro de uma caixa — e ainda incluía um teclado, uma fonte de energia e uma tela, disse a empresa que fez o leilão.

Ele era vendido por US$ 666,66 na época (cerca de US$ 2.570, com o preço reajustado) até deixar de ser produzido em 1977.

As ofertas para comprar o Apple I chegaram rapidamente. O computador foi arrematado pelo executivo italiano e colecionador Marco Boglione, que fez a oferta por telefone.

O irmão de Marco, Francesco Boglione, que participou pessoalmente do leilão, disse à agência Associated Press que a compra de Marco é uma prova da sua paixão por computadores.

“A primeira vez que eu ouvi falar sobre a ideia de um computador pessoal foi de uma conversa com Marco”, disse Boglione. Ele comprou o Apple I “porque ama computadores”.

O cofundador da Apple Steve Wozniak também estava no leilão — que incluía ainda manuscritos e textos científicos — e concordou em incluir uma carta autografada ao computador histórico.

Ele disse que o leilão foi um momento histórico para o seu trabalho, principalmente porque o computador foi vendido ao lado de outros equipamentos tecnologicamente marcantes, como o Enigma, uma máquina de codificação alemã, e os manuscritos do matemático britânico Alan Turing, considerado um dos fundadores da computação moderna.

“Hoje meu coração saltou ao ver coisas serem leiloadas como os documentos de Turing, o Enigma e o Apple I”, disse Wozniak aos jornalistas após o leilão. “Foi realmente um passo importante, embora eu não me sentisse dessa forma quando produzi os computadores.”

“Estou encantado pelo senhor que o comprou”, acrescentou.

Boglione disse que o Apple I recém comprado por seu irmão deve ser colocado em funcionamento e eventualmente deve se juntar à sua coleção de computadores da Apple.

Dentro do salão onde foi realizado o leilão, muitos participantes olhavam o catálogo de ofertas usando iPads e iPhones — um sinal dos tempos, disse Julian Wilson, da Christie’s.

“É uma demonstração de como os computadores da Apple revolucionaram o mundo”, disse.

