Depois de pagar US$ 60 milhões por uso da marca na China, dona do iPad começa a vender o aparelho por US$ 399

NOVA YORK – A Apple vai começar a vender o iPad na China a partir de 20 de julho, depois de resolver uma disputa sobre o uso do nome do seu tablet.

A Apple anunciou que venderá a versão mais recente do iPad por US$ 499 e o mais antigo, o iPad 2, a partir de US$ 399.

O tablet será vendido online, pelas Apple Stores, e por revendedores autorizados.

Na semana passada, a Apple pagou uma empresa chinesa por US$ 60 milhões para ganhar os direitos de uso da marca iPad.

O país asiático é o segundo maior mercado da Apple, perdendo apenas para os Estados Unidos, e é o responsável pela maior parte do crescimento das vendas da empresa de Cupertino.

