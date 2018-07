Convite para imprensa do evento de lançamento da Apple

Aparelhos devem ser apresentados em evento nesta terça-feira; empresa vem perdendo terreno para rivais

SÃO PAULO – Nesta terça-feira, 22, a se confirmarem os fortes rumores, a Apple trará novidades para suas duas linhas de tablets. O iPad maior, com tela de 9,4 milímetros, chegará na versão 5. E o iPad Mini, com tela de 7,9 milímetros, deverá ter apresentada a sua segunda versão. São aguardadas também novidades para Apple TV e o sistema operacional Mavericks, para computadores pessoais. O evento, realizado em São Francisco, tem início marcado para as 15 horas (horário de Brasília).

Os novos produtos chegam em tempos onde a empresa de Cupertino já não tem mais a confortável liderança que manteve por anos no setor. Houve um tempo em que iPad era quase sinônimo de tablet. Mas de 2012 para cá, a concorrência, em especial de produtos da arquirrival Samsung e de uma legião de fabricantes menores, todos com sistema operacional Android, avançou a passos largos.

Dados da IDC para o segundo trimestre deste ano mostraram uma queda de 14% nas vendas globais de iPads na comparação entre 2012 e 2013. No ano anterior, a empresa vendeu 17 milhões de aparelhos, enquanto que no mesmo período este ano despachou apenas 14,6 milhões de unidades. No mesmo intervalo, a Samsung viu suas vendas de tablets aumentarem 277%.

Mas o dado mais preocupante para a empresa está relacionado à fatia de mercado. A fabricante do iPad viu sua participação cair pela metade no espaço de um ano, caindo de 60,3% para 32,4%. Os tablets com sistema Android, por outro lado, subiram sua fatia de 38% para 62,6% neste mesmo período.

As notícias ruins para a Apple não estão apenas na área dos tablets. Apesar do iPhone estar tendo um ótimo desempenho de vendas, o aparelho mais barato que foi lançado junto com ele, o iPhone 5C, não está se saindo tão bem. De acordo com informações da Consumer Intelligence Research Partners, o 5S foi responsável por 64% das vendas de iPhones nos Estados Unidos, com o 5C chegando a apenas 27%. Outro dado, da consultoria Localytics, mostrou uma vantagem de 3,5 a 1 para o modelo mais caro. Muitos especialistas acreditam que o iPhone 5C veio com um preço muito elevado.

Além disso, o novo sistema operacional para iPhone e iPad, o iOS 7, só tem visto crescer as reclamações de ‘bugs’ e falhas desde que foi lançado, em 18 de setembro. Baterias que descarregam, queda de Wi-Fi, e conexões Bluetooth instáveis têm recebido muitas críticas nos painéis de discussão de comunidades de apoio da própria Apple. Alguns aplicativos estão operando precariamente ou lentamente, a interface é mais difícil de usar para algumas pessoas, e os jogadores de games também estão encontrando defeitos.