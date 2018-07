Apple anuncia novo app e acordo com editoras para oferecer material didático para estudantes. Cada livro sai por US$ 15 no iTunes U

SÃO PAULO – A Apple anunciou nesta quinta-feira, 19, a nova versão do aplicativo para livros eletrônicos em iPads. Com o iBooks 2, a empresa selou acordos com editoras importantes do setor nos Estados Unidos e agora disponibiliza livros didáticos para estudantes pelo seu tablet. Em vez dos tradicionais e pesados materiais pedagógicos, os alunos terão em mãos arquivos de leitura com imagens, vídeos, além da possibilidade de escrever notas e grifar trechos que queiram.

“São livros muito bonitos, interativos, fantásticos, divertidos e atraentes”, dsisse o vice-presidente de Marketing, Philip Schiller. A aposta é a de que a reformulação do formato possa causar mais interesse por parte dos alunos.

Atualmente, há uma versão especial da loja virtual da Apple para os livros, chamada iTunes University, ou apenas iTunes U. Além do material proveniente de editoras, pelo iBooks Author será possível que qualquer pessoa também crie o seu livro didático interativo.

A novidade estará disponível, por enquanto, apenas nos EUA por conta dos contratos feitos baseados em acordos legais com as editoras locais, como Pearson, Houghton Mifflin e McGraw Hill.

Por enquanto, não há anúncio de nenhuma espécie de descontos especiais para estudantes que queiram comprar iPads, o que pode ser um problema. O modelo mais barato do tablet sai hoje por US$ 500. Os livros também não estão baratos – quando comparados à médio do preço de ebooks –, e são vendidos no iTunes por US$ 15 cada um. A Amazon já vende ebooks didáticos (não interativos) compatíveis com a plataforma da Apple, os livros tem preços que beiram os US$ 200.

Na Índia, uma fabricante fez um acordo com o governo do país e conseguiu oferecer tablets por US$ 45 a universitários. O Aakash, como ficou conhecido o aparelho, é considerado o tablet mais barato do mundo.

