Por Larissa Fafá

Com design parecido com o iPhone 6, novo iPad Air 2 é mais fino e mais rápido. FOTO: DIVULGAÇÃO Com design parecido com o iPhone 6, novo iPad Air 2 é mais fino e mais rápido. FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – A Apple começou a vender ontem a nova geração de seus tablets, com o iPad Air 2 e o iPad mini 3. Os gadgets tem leitor de impressão digital, processadores mais rápidos e o iPad Air 2 é mais fino que o seu antecessor. Os preços são a partir de R$2.079 para o iPad Air 2 de 16GB apenas com conexão WiFi e R$2.449 para iPad Air 2 de 16GB com conexão WiFi e 3G. O iPad mini 3 de 16GB apenas com conexão WiFi tem o valor de R$1.729 e R$ 2.099 para iPad mini 3 de 16GB com conexão WiFi e 3G. Os valores são mais altos do que no lançamento das versões antigas.

A principal novidade dos novos dispositivos é o leitor de impressão digital, que funciona como nos modelos do iPhones 5s e 6 para desbloquear a tela e fazer compras na App Store. Os novos tablets receberam um design arredondado, parecido com o estilo dos iPhone 6 e iPhone 6 Plus, e também ganharam uma nova opção de cor, com a parte de trás dourada.

Novas versões do iPad, como o iPad mini 3 (foto) ganharam a opção de cor dourada. FOTO: DIVULGAÇÃO Novas versões do iPad, como o iPad mini 3 (foto) ganharam a opção de cor dourada. FOTO: DIVULGAÇÃO

Além do leitor de impressões digitais, não houve mudanças significativas no iPad mini 3. Já o iPad Air 2 ficou mais fino e mais leve do que seu antecessor, com 6,1mm de espessura e 444 gramas no modelo com conexão 4G e WiFi. O novo iPad Air também tem novidade no processador, com o chip A8X, que deixa o funcionamento mais rápido.

O iPad Air 2 com capacidade de 64GB tem valores entre R$ 2.379 e R$ 3.099, já o mesmo modelo com capacidade de 128GB os preços variam de R$ 2.979 a R$ 3.449 de acordo com as formas de conexão de internet. O iPad mini 3 na versão com capacidade de 64GB tem valores entre R$2.029 e R$2.399 e na capaidade de 128 GB os preços variam entre R$ 2.329 e R$ 2.999.

Os modelos anteriores do iPad Air, iPad mini 2 e iPad mini continuam sendo vendidos nas lojas da Apple por a partir de R$1.599, R$1.399 e R$1.249, respectivamente.