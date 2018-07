Boatos se confirmam: novo iPad será HD, terá retina display e processador de quatro núcleos; começará a ser vendido no dia 16

Vestindo jeans e camiseta preta, Tim Cook apresenta o novo iPad

SÃO PAULO – Já começou o esperado evento em que a Apple deve anunciar um novo produto, muito provavelmente o iPad 3.

Segundo rumores, consumidores podem esperar um aparelho mais potente, com tela em alta resolução e suporte à rede 4G. Especula-se também o lançamento de um iPad com tela menor e talvez mais barato, voltado a estudantes.

14h50 – A Apple Store está fora do ar. “Estamos ocupados atualizando a loja para vocês e voltaremos em breve”, diz o anúncio no site.

15h: Tim Cook sobe ao palco. Começa o anúncio. “Nós estamos falando de um mundo em que o PC não é mais o centro, mas apenas um aparelho. Um mundo em que nossos novos aparelhos precisam ser mais portáteis e pessoais”, diz Cook.

Tim Cook diz que já foram vendidos mais de 170 milhões de aparelhos ‘pós-PC’. A Apple é responsável por três: iPod, iPhone e o iPad. Segundo o TechCrunch, o CEO da Apple parece “calmo e confiante”.

15h08: Nada de iOS 6 – a novidade é o iOS 5.1. Cook demonstra o Siri em vários idiomas. Os rumores se confirmam: o sistema agora falará japonês.

15h12: agora é a vez da Apple TV. Ela terá sua interface conectada ao iCloud. O iTunes terá filmes em HD e usará o Genious como sistema de recomendação de filmes.

15h16: Tim Cook começa a falar de iPad. Já foram vendidos 15,4 milhões. “Os usuários realmente amam seus iPads”, diz o CEO da Apple.

Já há 200 mil apps para iPad.

15h22: “Todos devem estar imaginando… quem viria com um produto ainda mais incrível que o iPad 2?”, pergunta Cook. “Nós”.

Cook anuncia oficialmente o iPad 3.

15h26: O aparelho terá retina display (como o iPhone) e tela HD, com resolução 2048 x 1536

15h30: Confirmado: o processador do novo iPad será o A5X, com quatro núcleos. Ele será duas vezes mais rápido do que o Tegra 3

15h35: O novo iPad terá duas câmeras: a iSight na frente (com 5MP e sensor óptico) e uma câmera HD atrás, que faz vídeos com 1080p

Outro rumor se cofirma: o novo iPad terá suporte à rede 4G, 10 vezes mais rápida que a 3G

15h37: “A performance é incrível e você irá amar utilizá-lo nessas novas redes de alta velocidade”, diz Cook.

A internet poderá ser compartilhada: o iPad também terá a opção para se transformar em um hostspot.

Segundo a Apple, a bateria do novo iPad durará até 9 horas com 4G.

Novo iPad é ligeiramente mais grosso e pesado do que a versão anterior; ele tem 9,4 mm de espessura e pesa 635g

15h42: Preços do novo iPad: a partir de US$ 499 (16GB) até US$ 829 (a versão com suporte à rede 4G e 64GB de capacidade de armazenamento)

São os mesmos preços do atual iPad 2. A nova versão começará a ser vendida na sexta-feira (16) nos EUA, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Suíça e Japão.

15h47: Os aplicativos serão atualizados para se adaptarem à performance e a tela do novo iPad. Apple dá destaque para os games

15h52: Mike Capps, presidente da Epic Games, sobe ao palco. Ele apresenta o game Infinity Blade: Dungeons.

15h58: A Apple ainda não anunciou o nome do novo iPad. HD? 3?

16h: Mudanças no Garage Band (que terá novas ferramentas de compartilhamento) e no iMovie (com storyboard e ferramentas de edição). O iPhoto terá edição multi-touch das imagens.

