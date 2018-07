O diretor-executivo da Apple, Tim Cook. FOTO: AFP O diretor-executivo da Apple, Tim Cook. FOTO: AFP

SÃO PAULO – A Apple finalmente lançou uma atualização do seu novo sistema operacional para iPhone e iPad (iOS 8) que corrige falhas anteriores. Ao anunciar a versão 8.0.2, a Apple pede desculpas aos usuários e espera corrigir falhas apontadas anteriormente por usuários.

Após constatar falhas em primeira versão do iOS 8, lançado no último dia 17, a empresa lançou a versão 8.0.1 nesta quarta, 24, sobre a qual usuários voltaram a reclamar, apontando problemas no leitor biométrico Touch ID e até de perda de sinal. A empresa então tirou a atualização do ar.

Ao The Verge, a Apple se pronunciou e comentou a confusão desta semana. “Pedimos desculpas pela inconveniência aos usuários de iPhone 6 e iPhone 6 Plus que foram impactados pela falha no iOS 8.0.1″, disse. O site diz ainda que menos de 40 mil pessoas baixaram o iOS 8.0.1, que ficou disponível para download por menos de uma hora, antes de ser retirado do ar.

O iOS 8.0.2 traz uma lista de mudanças que inclui correção de erro que impedia a Apple de publicar apps relacionados ao HealthKit (sistema para monitoramento de saúde e fitness) na App Store. A correção já permitiu que apps como o FitPort (com pedômetro, medidor de calorias, etc), WebMD (para medir pressão, além de organizar rotinas de exercício), Yummly (receitas e lista de compras), MyFitnessPal (para dietas) e Carrot Fit (para exercícios) ficassem visíveis na loja virtual.

A lista ainda inclui correções no Touch ID e sobre as falhas de rede do celular que faziam o usuários perder sinal telefônico. E ainda coisas menores como apps que estavam impedidos de acessar fotos da galeria do celular, falha que gerava consumo de dados ao receber SMS ou MMS, e ainda um erro que impedia o usuário de subir fotos e vídeos do Safari.