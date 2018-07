Novo aparelho leva destaque pela parte gráfica. A tela agora é HD e resolução quatro vezes melhor que iPad 2

FOTO: AP

SÃO PAULO – A Apple lançou um novo iPad. Seu nome? iPad. Tirando o inusitado do nome (especulava-se iPad 3 ou iPad HD), o anúncio da Apple no Yerba Buena Center for the Arts, em São Francisco, nesta quarta-feira, 7, foi bastante dentro do esperado e confirmou grande parte dos rumores levantados durante as últimas semanas.

As novidades: • Retina display, a mesma tecnologia usada no iPhone. • Tela HD com resolução 2048 x 1536 pixels. • Processamento gráfico de quatro núcleos com novo chip Apple A5X, duas vezes mais rápido do que o atual A5. • Câmera traseira iSight com 5 megapixels, mesmo sensor ótico do iPhone 4S e gravação de vídeos em full HD (1080 pixels). • Função de ditado em quatro línguas (inglês americano, inglês britânico, inglês australiano, francês, japonês e alemão). • Suporte à rede 4G, 10 vezes mais rápida que a 3G. • O iPad poderá se transformar em um hostspot, compartilhando sua rede de internet. • Vem com a nova versão do sistema operacional da Apple, o iOS 5.1. • Maior espessura e peso: 9,4 milímetros e 635 gramas. • O que se mantém: • Os preços nos EUA: a partir de US$ 499 (16 GB) até US$ 829 (versão com suporte à rede 4G e 64 GB de capacidade de armazenamento). • O iPad 2 continua a ser vendido, mas por um valor menor, a partir de US$ 399 (nos EUA). No Brasil, o preço mínimo caiu para R$ 1.399. • Tamanho da tela, que tem 9,7 polegadas. • Tamanho da memória interna. • Começo das vendas: • Dia 16, sexta-feira, nos EUA, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Suíça e Japão. O Brasil não foi citado. Atualizações de software (iOS 5.1) • Siri em japonês: O assistente de voz Siri ganha suporte ao idioma japonês para o iPhone 4S. • Câmera:Aplicativo da câmera remodelado agora tem estabilização de video e permite deletar fotos do Photo Stream. • Apps: Atualização de programas como iPhoto, iMovie, GarageBand e iLife. • Apple TV: O set-top box da Apple também teve novidades, e ganhou uma atualização. Agora vai rodar filmes do iTunes em alta definição.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A terceira geração do tablet da Apple chegará ao mercado com novidades que basicamente melhoram a experiência de vídeo do aparelho: tela HD com resolução de 2048 por 1536 pixels (antes era 1024 x 768), tecnologia Retina display (como a do iPhone, que aumenta em quatro vezes a quantidade de pixels da tela em relação ao iPad 2), processador gráfico A5X de quatro núcleos (duas vezes mais rápido e com mais cores que o atual A5) e suporte à rede 4G (10 vezes mais rápida que a 3G).

Aliadas, essas tecnologias buscam aprimorar a experiência de games e vídeos via streaming no aparelho. Segundo Philip Schiller, vice-presidente de marketing mundial da Apple, que apresentou o novo iPad junto com o CEO Tim Cook, a nova tela terá 3,1 milhões de pixels, “a maior resolução já vista em um aparelho móvel”.

O terceiro iPad também teve suas câmeras melhoradas. A câmera traseira, que no iPad 2 filma em 720p, agora grava vídeos em full HD (1080p) e possui resolução de 5 megapixels e sensor ótico igual ao do iPhone 4S. A câmera frontal segue filmando vídeos em VGA.

As operadoras americanas AT&T e Verizon venderão o iPad na versão LTE 4G, que suporta os serviços da rede de quarta geração de telefonia móvel. A 4G chega a ser 10 vez mais rápida que a 3G e permite transmissão de dados a mais de 50 megabits por segundo (Mbps) e downloads a mais de 100 Mbps. O novo iPad também poderá servir como um hostspot, compartilhando sua conexão com até cinco outros aparelhos via Wi-Fi, Bluetooth ou USB.

Ainda não foi dessa vez que o Siri foi para o iPad, mas já dá para sentir um gostinho: uma função de ditado que escreve o que o usuário fala. Para ativá-la, basta clicar no botão com símbolo de microfone que foi adicionado ao teclado. Há suporte para inglês americano, inglês britânico, inglês australiano, francês, japonês e alemão.

Fechando as mudanças internas, o iOS 5.1, nova versão do sistema operacional da Apple também anunciado nesta quarta. Por fora, o tablet ficou apenas mais pesado e ganhou em espessura: tem 9,4 milímetros (contra 8,8 mm do iPad 2) e 635 gramas (contra 613 g).

E os preços serão os mesmos do iPad 2: de US$ 499 (16 GB) a US$ 699 (64 GB) a versão apenas com Wi-Fi e de US$ 629 (16 GB) a US$ 829 (64GB) com Wi-Fi e 4G. O aparelho chega às lojas dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Suíça e Japão no próximo dia 16.

Já o preço do iPad 2 cai. Deixando o patamar anterior, agora ocupado pelo novo aparelho da Apple, o iPad 2 será vendido por US$ 399 (16 GB com Wi-Fi) e US$ 529 (16 GB com Wi-Fi e 3G).

Veja a galeria de fotos do lançamento

—-

Leia mais:

• Tablets podem superar vendas de PCs em 2013

• Veja a cobertura em tempo real do lançamento do novo iPad