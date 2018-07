SÃO PAULO – Confirmando os rumores dos últimos dias, a Apple lançou nesta terça-feira, 18, uma nova versão do seu smartphone mais simples, o iPhone 5C. O novo modelo tem 8 GB de armazenamento, menos que os 16 ou 32 GB disponíveis nos celulares lançados até o momento. Por enquanto, o novo iPhone 5C está disponível apenas na China, Austrália e Europa. Além disso, a Apple também promoveu mudanças na sua linha de tablets.

Na França e na Alemanha, o iPhone 5C de 8 GB custa 559 euros (o equivalente a US$ 779), enquanto sua versão de 16 GB custa 609 euros. Na Austrália, o preço é bem menor: por 679 dólares australianos (ou US$ 616), os australianos podem colocar suas mãos no novo aparelho. Até na China o preço é mais acessível que na Europa: no país asiático, considerado mercado foco para a Apple, o novo smartphone custa 4,1 mil yuan, ou US$ 660.

Rumores

Os boatos sobre o novo iPhone 5C surgiram primeiramente no blog alemão Caschy, que publicou documentos que seriam de uma operadora do país para varejistas. Neles, o novo aparelho aparece com o preço de 509 euros (cerca de R$ 1.666). O modelo de 16 gigabytes custa na Alemanha 569 euros (aproximadamente R$ 1.863). O iPhone 5C tem dois preços no Brasil: R$ 1.999 (16 GB) e R$ 2.399 (32 GB).

Sites de tecnologia estrangeiros especulam que o novo aparelho viria para ajudar nas vendas gerais do 5C, que estariam deixando a desejar. O próprio Tim Cook, CEO da Apple, já admitiu que o 5S, lançado na mesma época, está vendendo bem mais que o seu primo mais em conta.