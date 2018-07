Tim Cook apresentou o último iPad lançado no dia 22 de outubro de 2013. FOTO: AP Tim Cook apresentou o último iPad lançado no dia 22 de outubro de 2013. FOTO: AP

BANGALORE – A Apple planeja realizar um evento especial em 16 de outubro, no qual se espera o lançamento seus novos iPads, disse o site de tecnologia Re/Code citando fontes.

Executivos da Apple não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

A fabricante do iPhone deve lançar os novos iPads e as atualizações mais recentes para a sua linha iMac, disse o site, citando um artigo publicado pelo site de tecnologia 9to5Mac no início desta semana.

No ano passado, a Apple lançou os iPhones 5s e 5c no dia 10 de setembro e o iPad Air no dia 22 de outubro. Os últimos iPhones, 6 e 6 Plus, foram lançados no dia 9 de setembro.

/REUTERS