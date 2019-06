JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Depois de seis anos, Mac Pro 2019 terá produção movida dos EUA para a China

Apesar da guerra comercial entre EUA e China, a Apple deve tirar de solo americano a produção do Mac Pro e levá-la para o país rival. Segundo o Wall Street Journal, a companhia fechou contrato com a Quanta Computer para produzir em Shangai o novo modelo do seu computador topo de linha - o Mac Pro era o último dispositivo significante da empresa produzido nos EUA. Nos últimos seis anos, o Mac Pro foi produzido em Austin, no Estado do Texas.

A publicação diz que a opção pela Quanta se deve à curta distância entre a fábrica de outros fornecedores, o que diminuiria o valor do frete em comparação ao envio de peças e componentes para os EUA. Mesmo com as tarifas impostas pelo governo americano para importações chinesas, o custo de manufatura no país asiático segue mais baixo.

No começo de junho, o jornal Nikkei Asian Review afirmou que a Apple pretendia reduzir sua dependência em fábricas chinesas entre 15% e 30%, mas analistas avaliam que qualquer movimento nesse sentido deve demorar muitos anos até ser concretizado. A Apple chegou a investir US$ 100 milhões na fábrica texana, mas concluiu que o valor era muito alto.