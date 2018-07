Entrada do aplicativo na App Store demorou três semanas para ser aprovada

SÃO PAULO – A Apple demorou quase três semanas, quando o prazo normal é de três dias, para aprovar a entrada do aplicativo do Google+ na App Store. Após reclamação até de representantes do Google, o aplicativo da rede social foi liberado nesta terça-feira e já pode ser baixado grauitamente por usuários do iPhone (3G, 3GS e 4).

—-

Foram liberadas as funções Círculos (compartilhamento selecionado), Stream (a linha de atualizações) e Huddle (mensagens para grupos). Apenas o serviço Hangouts, para videoconferências, ainda não está disponível.

O gerente de produtos do Google+ para celular, Punit Soni, chegou a alertar em seu perfil que a Apple inicialmente publicou uma versão mais antiga do aplicativo na App Store, que ainda tinha problemas. A versão mais recente, e corrigida, foi disponibilizada em seguida.