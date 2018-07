Dados referentes ao quarto trimestre de 2011 mostram que a dona do iPhone passou a Samsung e se tornou a 1ª maior fabricante

O CEO Tim Cook apresentando o iPhone 4S. FOTO: Robert Galbraith/REUTERS

ESTOCOLMO – A Apple superou a Samsung como a principal vendedora mundial de smartphones no quarto trimestre do ano passado, informou nesta quarta-feira um levantamento da companhia de pesquisas Gartner.

A Apple vendeu 35,46 milhões de smartphones no último trimestre de 2011, com uma participação de mercado de 23,8%, de 15,8% um ano atrás, segundo a Gartner. A Samsung, com sua popular linha Galaxy, vendeu 34 milhões de smartphones no mesmo trimestre.

“O trimestre mostrou que a Samsung e a Apple consolidaram mais suas posições no topo do mercado, pois suas marcas e novos produtos claramente se sobressaíram”, afirmou a Gartner.

As vendas totais de smartphones no trimestre passado totalizaram 149 milhões de unidades, um avanço de 47,3%

em comparação com o mesmo período de 2010. As vendas de smartphones com o sistema operacional Android, do Google, representaram 50,9% de todas as vendas de smartphones, de 30,5% no último trimestre de 2010.

O sistema operacional da Nokia Symbian continuou a perder participação no mercado, para 11,7%, de 32,3% no mesmo período do ano anterior.

A Nokia retomou sua posição como maior vendedora mundial de celulares, com participação total de mercado de

23,4% do mercado. Já a Samsung ficou com 19,4%.

Com as vendas fortes dos modelos de iPhone, a Apple tornou-se a terceira maior vendedora de celulares no mundo no quarto trimestre, superando a sul-coreana LG. A Gartner espera que as vendas totais no mercado de celulares subam 7% em 2012, enquanto o crescimento entre os smartphones deve desacelerar em 39%.

