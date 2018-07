Empresa ampliou países e idiomas em que o recurso de voz funciona, mas deixou o Brasil e o português de fora

Por Mateus Coutinho

SÃO PAULO – Pelo visto os usuários da Apple no Brasil ainda vão ter que esperar para ter o sistema Siri em português. No dia 14 deste mês, a empresa anunciou em seu site novas vagas para candidatos que falam diversas línguas ainda não disponíveis no software, como árabe, dinamarquês e holandês. A proposta era de um estágio de seis meses em que os novos funcionários fariam parte da “equipe responsável por entregar o Siri em diferentes partes do mundo em um empolgante estágio de seis meses em Cupertino, na Califórnia”, afirmava a página.

Além dos idiomas já citados, as inscrições estavam abertas para os falantes de norueguês, finlandês e sueco. Lançado há cerca de um ano no iPhone 4S, o Siri continua em fase beta e está presente em vários aparelhos que utilizam o sistema operacional iOS, como o iPad e o iPod Touch.

Atualmente o assistente controlado por voz está disponível nos idiomas inglês, espanhol, francês, alemão, coreano, japonês, mandarim, cantonês e italiano, em países como EUA, Reino Unido, Austrália, França, Alemanha, Japão, Canadá, China, Hong Kong, Itália, Coreia do Sul, México, Espanha, Suíça e Taiwan.

Mesmo sem possuir uma versão em português, desde o lançamento do iOS 6, o Siri conta com várias localidades brasileiras que podem ser consultadas.

Enquanto a versão portuguesa do Siri não chega, os usuários podem utilizar o Google Search, aplicativo de busca por voz que, mesmo mais limitado que o assistente da Apple, permite fazer perguntas em português. Em um teste comparando os dois, o Google Search superou o Siri na velocidade das buscas. Vale lembrar apenas que o app do Google também só “fala” em inglês.