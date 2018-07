Contas criadas no Tumblr e Twitter ironizam o aplicativo que eliminou o Google Maps do iOS 6

SÃO PAULO – Com pouco mais de uma dia de existência, o novo aplicativo de mapas da Apple já acumula uma série de críticas e piadas. O “Apple Maps”, como tem sido chamado, se tornou a opção obrigatória no iOS 6 — o sistema operacional para celulares e tablets da empresa –, substituindo o Google Maps.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

De acordo com a BBC, entre as principais reclamações dos usuários estão a falta de algumas cidades, munícipios colocados no lugar errado, imagens cobertas por nuvens, problemas com a pesquisa ou coisas estranhas, como um museu dentro de um rio ou uma fazenda identificada como aeroporto.

Uma página no Tumblr, The Amazing iOS6 Maps, reuniu algumas das bizarrices do “Apple Maps”:

E o twitter @fake_iOS6Maps, que ironiza a série de problemas.

Já encontrou erros e problemas parecidos nos mapas brasileiros? Mande para o Link.

Leia mais

• Novo sistema do iPhone deixa Google Maps de fora

• DANIEL GONZALES: As primeiras impressões do iOS 6