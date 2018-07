A empresa enviou convite à imprensa para evento para ‘falar de iPhone’; especula-se a apresentação da 5a. versão do smartphone

NOVA YORK – A Apple enviou hoje a jornalistas um convite para um evento relacionado ao iPhone marcado para 4 de outubro. A expectativa é de que a empresa use a data para promover o esperado lançamento da próxima geração de seu próximo smartphone.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Em um e-mail intitulado “Let’s Talk iPhone” (Vamos falar de iPhone) enviado hoje a repórteres especializados na área de tecnologia, a Apple faz um convite para um evento em Cupertino, na Califórnia, onde fica a sede da empresa.

Tradicionalmente, a Apple promove um evento nessa época do ano para atualizar produtos relacionados com o iPod e com o Itunes.

O evento da próxima semana segue-se ao sucesso de vendas da mais moderna versão do smartphone da Apple, o iPhone 4. Lançado em junho do ano passado, o iPhone 4 tornou-se um sucesso de vendas apesar das queixas iniciais dos usuários de que a antena tendia a não funcionar direito em certas posições.

Como resultado, o iPhone ajudou a elevar as receitas e o lucro da Apple a recordes e transformou-se no smartphone mais vendido do mundo. Às 13h12, as ações da Apple subiam 0,77%, cotadas a US$ 406,26 em Nova York. As informações são da Dow Jones.

/ Ricardo Gozzi (Agência Estado)