Empresa deixou de cumprir lei local que garante dois anos de suporte técnico gratuito

Uma autoridade antitruste da Itália multou a Apple em 900 mil euros (aproximadamente R$ 2,184 milhões) pela empresa ter deixado de oferecer uma garantia ao consumidor que é obrigatória no país. As informações são da BBC.

Segundo o órgão, a Apple deixou de informar consumidores sobre seu direito legal a dois anos de suporte técnico, garantido pelo código do consumidor italiano. Em vez disso, informou apenas sobre sua garantia padrão de um ano, chamado de plano Applecare.

A entidade diz que isso fez pessoas pagarem a mais pelo serviço de suporte da empresa quando poderiam dispor de mais um ano de garantia gratuita. “Consumidores foram induzidos a assinar um contrato de garantia adicional”, disse a autoridade italiana.

A empresa americana agora está obrigada a publicar um trecho da decisão contra ela em seu site, além de fornecer detalhes da garantia de dois anos no seu plano Applecare. Isso precisa ser feito num prazo de 90 dias.

A Apple não foi encontrada pela reportagem para comentar o fato.