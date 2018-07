Carolina Ingizza/Estadão No quadro, o comediante James Corden entrevista famosos enquanto dirige por aí.

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 31, que vai lançar no seu serviço de streaming Apple Music uma versão do programa “Carpool Karaoke” do comediante James Corden. A novidade vai estar disponível para os assinantes do serviço todas as quintas-feiras a partir do dia 8 de agosto.

Hoje, o programa é um quadro do talk show norte-americano “ The Late Late Show with James Corden” em que o apresentador entrevista cantores enquanto dirige pelas ruas de Los Angeles. Artistas como Adele, Lady Gaga e Justin Bieber já pegaram carona com o comediante. O sucesso do quadro se deve principalmente às músicas que James escolhe para cantar com os famosos.

Na versão para a Apple, James irá aparecer junto a celebridades como astro do basquete LeBron James e o ator Will Smith. Outros episódios serão com mais de um famoso por vez, como o trio John Legend, Alicia Keys e Taraji P. Henson ou Miley Cyrus e seu pai, Billy Ray Cyrus. Apesar disso, o "Carpool Karaoke" vai continuar como quadro do programa televisivo, só que com entrevistados diferentes.

Inicialmente, a empresa de tecnologia tinha anunciado o lançamento do “Carpool Karaoke: The Series” para abril de 2017, num movimento da empresa em direção à criação de conteúdo exclusivo para o serviço do Apple Music. No entanto, a companhia adiou o lançamento sem dar explicações do porquê.