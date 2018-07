A Apple afirmou nesta quinta-feira, 8, que não vai divulgar os dados do primeiro fim de semana de vendas do recém lançado iPhone 7, o que dificultará para analistas ter uma leitura sobre as perspectivas do produto.

A Apple suspendeu a prática porque o número de celulares vendidos durante o período se tornou mais um reflexo do estoque da Apple do que da demanda, disse uma porta-voz da empresa.

"Como expandimos a nossa distribuição por operadoras e revendedores a centenas de milhares de locais ao redor do mundo, sabemos antes das pré-encomendas de que vamos esgotar o iPhone 7", disse Kristin Huguet, porta-voz da Apple. "Estas vendas iniciais serão regidas pela oferta, não pela demanda, e decidimos que isso não é mais uma métrica representativa para nossos investidores e consumidores".

Mais uma vez, a Apple anunciou dois modelos de iPhone: o 7 e o 7 Plus. Mais "básico", o iPhone 7 vai custar a partir de US$ 649; já o iPhone 7 Plus vai ser vendido a partir de US$ 769. Os dois aparelhos entram em pré-venda na sexta-feira, 9, e começam a ser vendidos em 28 países no dia 16 de setembro. Não há previsão para o Brasil. Os novos iPhones terão cinco cores: prata, ouro, rosa dourado e duas versões de preto – uma metalizada, e a outra mais brilhante, chamada em inglês de "jet black". Em termos de design, o aparelho mudou muito pouco para o iPhone 6S, versão anunciada em setembro de 2015. As principais mudanças são a internalização das antenas e o fim da entrada para fone de ouvido. O iPhone 7 não terá entrada para fones de ouvido -- ou melhor, não tem a entrada tradicional, chamada por aí de mini-jack. Em seu lugar, você poderá conectar fones de ouvido através da entrada de energia do iPhone 7. Isso, porém, vem com um custo: não será possível carregar o aparelho e ouvir música ao mesmo tempo. O iPhone 7 e o iPhone 7 Plus têm resistência à prova d'água e à poeira, com certificação IP 67. Isso significa que é possível deixar o aparelho a uma profundidade de 50 metros por até 30 minutos sem danos para seu funcionamento. O iPhone 7 Plus, como previsto, terá duas lentes diferentes na câmera traseira. Já o iPhone 7 terá apenas uma. A câmera frontal terá 7 MP, enquanto a câmera traseira terá 12 MP, abertura de foco 1.8 e um elemento de lentes com seis partes. Outra novidade interessante: os dois aparelhos contarão com um software de aprendizado de máquina da Apple, para identificar objetos importantes em uma imagem. A partir de agora, tanto o iPhone 7 como o iPhone 7 Plus terão estabilização óptica de imagem. Ótima notícia para suas fotos de balada. Os dois aparelhos terão três versões no que diz respeito ao armazenamento: 32 GB, 128 GB e 256 GB. É o fim da linha para a versão de 16 GB. Além disso, o iPhone 6 está descontinuado a partir de hoje. Agora, a Apple venderá apenas cinco modelos do iPhone: SE, 6S, 6S Plus, 7 e 7 Plus. Além disso, o 6S e o 6S Plus vão perder a versão de 16 GB, e ficarão apenas com 32 GB e 64 GB. O botão Home (quer dizer, o único botão na frente do iPhone) também foi totalmente redesenhado. Ele vai vibrar no lugar de clicar, e poderá entender diferentes tipos de pressão. É uma mudança interessante. O novo processador do iPhone 7 é o A10 Fusion, com 3,3 bilhões de transistors. Sua performance é 50% melhor do que a do A9. "É o chip mais potente que já vimos num smartphone", diz Phil Schiller, executivo da Apple. Foto: Reuters Entre os novos modelos do Apple Watch 2, há também uma opção feita em parceria com a fabricante de artigos esportivos Nike

A Apple lançou o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus na última quarta-feira, 7, nos EUA. Os novos aparelhos têm câmeras melhoradas e eliminaram a entrada de fonte de ouvido em favor de modelos sem fio. As pré-encomendas começam na sexta-feira e a Apple vai começar a despachar os aparelhos em 16 de setembro.

Analistas observam com atenção o desempenho do iPhone 7, porque as vendas de celulares Apple recuaram por dois trimestres seguidos neste ano, as primeiras quedas já registradas para esta categoria de produto na Apple.

Em 28 de setembro passado, a Apple anunciou que as vendas do primeiro fim de semana do iPhone 6 foram recordes, mas as ações recuaram 2% diante de preocupações de Wall Street sobre esfriamento da demanda.

Mais da metade do faturamento da Apple vem das vendas de iPhones. No último trimestre, a empresa teve receita total de US$ 42,4 bilhões, com US$ 24 bilhões gerados pelo iPhone.