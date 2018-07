ATUALIZAÇÃO em 31/08 – A Apple afirmou que o iTunes Match não terá serviço de streaming, apenas de download, como foi anunciado em junho. As músicas poderão, no entanto, ser ouvidas enquanto estão sendo baixada, o que, provavelmente, gerou o efeito de streaming visto nos vídeos. Com o iCloud, os arquivos poderão ser acessados a partir de qualquer aparelho Apple, diminuindo o trabalhado de sincronização de dados, mas precisarão ser baixados em cada dispositivo.

SÃO PAULO – A Apple lançou a versão beta de seu serviço de streaming de música baseado no iCloud para desenvolvedores nessa segunda-feira, 29. O chamado iTunes Match vai permitir que o usuário acesse de qualquer aparelho Apple todas suas músicas – tudo online, sem necessidade de baixá-las.

O iTunes Match é parte do anúncio feito em junho pela Apple, quando Steve Jobs apresentou o iCloud, serviço que mantém arquivos, aplicativos e e-mails na nuvem e permite que os usuários acessem todo seu conteúdo digital de qualquer aparelho da empresa. Como mencionado na ocasião, a ideia é que o computador deixe de centralizar a vida virtual das pessoas e se torne apenas mais um dispositivo. Assim, aparelhos móveis ganham maior independência – uma vez que a sincronização manual de dados já não será mais necessária – e passam a contar com a possibilidade de não terem sua memória gasta com músicas e fotos, por exemplo.

O iTunes Match escaneia toda a biblioteca de músicas e a armazena online, permitindo que as músicas sejam ouvidas via streaming (sem necessidade de download) em qualquer aparelho da empresa (computadores Mac, iPhones, iPods e iPads) - não importa se a música foi baixada pelo iTunes, copiada de um CD ou gravada pelo próprio usuário.

As músicas que já existem na loja de música do iTunes serão transmitidas por streaming direto dos servidores da Apple. As que não constam no acervo da empresa precisarão ser carregadas no iCloud para, então, estarem disponíveis via streaming.

O serviço também oferece a possibilidade de baixar álbuns inteiros ou faixas específicas da biblioteca – e o iTunes reconhece qual música já foi baixada em cada aparelho.

Ainda em fase de testes, está disponível apenas para desenvolvedores por enquanto e custará US$ 25 anuais.

Mesmo sem o iTunes Match, os usuários ainda poderão baixar, em qualquer um de seus aparelhos, músicas que compraram pelo iTunes, embora arquivos obtidas por outros meios não estarão disponíveis, a menos que sejam transferidos manualmente.

Os vídeos abaixo, publicados pelo Insanely Great Mac, mostram como o serviço funciona.

iTunes Match no iOS

iTunes Match no Mac

