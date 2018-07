Empresa vai pagar US$ 15 dólares a usuários que entraram na Justiça por causa de falha na antena do aparelho

iPhone 4 FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Apple concordou em pagar US$ 15 para usuários do iPhone 4 que moveram uma ação contra a empresa por causa de um pequeno defeito na antena do smartphone.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A Apple concordou em pagar US$ 15 para usuários do iPhone 4 que moveram uma ação contra a empresa por causa de uma pequena falha na antena do smartphone.

O problema, que podia levar a sinal ruim e até interrupções em ligações, foi identificado logo que o aparelho foi lançado nos EUA em julho de 2010.

A Apple comentou na época que o problema podia ocorrer com celulares de outras marcas também. Steve Jobs chegou a dizer que os usuários estavam segurando o iPhone de maneira incorreta.

Pouco depois, a empresa admitiu a falha e ofereceu como compensação uma capa para o aparelho para os compradores que tivessem se sentido lesados.

Para muitos, não foi o suficiente. Vários clientes resolveram entrar na Justiça contra a empresa. Um entendimento foi finalmente conseguido agora. Para quem não quisesse a indenização de US$ 15 havia a opção de receber uma capa protetora para o telefone.