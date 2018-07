Para usar a marca no país asiático, a dona do tablet mais popular do mundo aceitou pagar o valor, dito ‘aceitável’

Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

Loja da Apple em Beijing, na China. FOTO: David Gray/Reuters

SÃO PAULO – A Apple concordou em pagar US$ 60 milhões à Proview Technology da cidade de Shenzhen, China, para ter o direito de usar a marca iPad no país. O fim da disputa judicial foi anunciado nesta segunda-feira, 2, pelo Superior Tribunal Popular da Província de Guangdong, segundo a agência de notícias chinesa Xinhua.

O nome do tablet foi motivo para processos movidos na Justiça chinesa e na americana. A Proview alegava que a Apple havia agido de má-fé durante a compra da marca e definia a aquisição como uma fraude. Em dezembro de 2009, a empresa fundada por Steve Jobs (1955-2011) usou uma companhia chamada IP Application Development, cujas iniciais formariam a sigla Ipad, para comprar a marca de propriedade da Proview por US$ 55 mil e poder usá-la em vários países. (Veja mais em ‘Como a Apple teria enganado a Proview para comprar a marca iPad’.)

A venda do nome foi fechada pela filial da empresa em Taiwan. No entanto, o uso da marca na China não fazia parte do acordo, segundo a Proview de Shenzhen. Com o sucesso do iPad no mercado, a companhia, então, denunciou a violação da marca.

O acordo final é visto por analistas como um passo estratégico da Apple para levar o novo iPad aos ansiosos consumidores chineses, diz a Xinhua. Lançamentos de produtos da marca americana, como iPhone, costumam gerar filas de muitas pessoas nas portas das lojas.

“Nós acreditamos que a marca iPad vale mais do que o montante que a Apple vai pagar. Não é satisfatório, mas é aceitável”, diz o advogado da Proview de Shenzhen, Xie Xianghui, segundo a agência Xinhua. A Proview está em processo de recuperação judicial.