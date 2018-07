Imagens da patente de câmera da Apple. FOTO: Reprodução/Patently Apple Imagens da patente de câmera da Apple. FOTO: Reprodução/Patently Apple

SÃO PAULO – A Apple obteve o registro de uma patente para uma câmera vestível que poderia representar um desafio para as câmeras de ação da GoPro.

A patente, revelada pelo site Patently Apple, cita especificamente fraquezas das máquinas da GoPro. Ela inclui detalhes sobre um sistema de câmera que pode ser acoplado a capacetes de bicicleta ou máscaras de mergulho, declarou a Apple no formulário entregue ao órgão de patentes dos Estados Unidos. A tecnologia patenteada pela Apple também inclui tirar fotos e gravar sons debaixo d’água.

As ações da GoPro, cuja câmera pode ser afixada em capacetes, pranchas de surfe, bicicletas e coleiras de cachorro, chegou a cair 15%.

Um analista da JMP Securities, entretanto, disse que é muito cedo para dizer se a Apple vai colocar no mercado uma câmera vestível. “Não parece a extensão de produto mais lógica para a empresa agora”, afirmou o especialista.

A patente inclui uma patente originalmente pertencente à Kodak. Em 2012, a tradicional fabricante de câmeras vendeu propriedade intelectual relacionada a fotografia digital a um consórcio de 12 empresas de tecnologia, incluindo Apple, Facebook, Google, Amazon e Samsung.

A Apple não quis comentar a notícia. A GoPro não estava disponível.

Criada em 2002 pelo empreendedor Nick Woodman, a GoPro revolucionou o mercado de câmeras digitais de vídeo, em um momento que a chegada dos smartphones parecia jogar a pá de cal no setor. Em 2013, a GoPro foi líder mundial do segmento com 30,4% do mercado, vendendo 4,1 milhões de unidades em 2013 – a japonesa Sony fica em segundo lugar, com 20,8% das vendas do último ano.

No segmento de câmeras de ação, entretanto, a vantagem da GoPro é considerável, com 47,5% de market share contra 6,5% da Sony. Os dados são da IDC.

/ COM REUTERS