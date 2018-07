Tribunal da China rejeita acusação da Apple sobre direitos sobre a marca iPad, registrada em 2000 por uma empresa do país

PEQUIM – Um tribunal do sul da China decidiu que a Apple não tem o direito de usar a marca “iPad” para seus tablets no mercado do gigante asiático, já que o nome pertence originalmente a uma firma local com a qual a multinacional americana deverá negociar, informou nesta quarta-feira, 7, a agência oficial de notícias Xinhua.

Segundo sentença do Tribunal Popular Intermédio de Shenzhen, cidade onde a Apple monta boa parte dos iPads vendidos em todo o mundo, o uso legal dessa marca pertence a uma firma chamada Proview Technology, com sede na vizinha Hong Kong, à beira da quebra e que registrou o nome em 2000.

Após a leitura da sentença, representantes legais da Proview Technology asseguraram que a empresa pedirá à Apple uma compensação de 10 bilhões de iuanes (US$ 1,6 bilhão) devido à violação de direitos de propriedade intelectual.

A agência oficial também indica que se Apple e Proview não alcançarem um acordo para a compra da marca, a empresa americana “teria de vender seus iPads com um novo nome na China”, país onde os produtos da multinacional vêm registrando um sucesso enorme.

Segundo a informação, o braço taiwanês da Proview registrou a marca “iPad” em vários países no ano de 2000, muito antes de os tablets da Apple serem lançados.

Em 2009, a Apple adquiriu junto à Proview o direito de usar o nome “iPad” por apenas 35 mil libras (US$ 54.600) fora da China, mas a empresa de Hong Kong manteve o poder sobre o nome no país, razão pela qual apresentou o processo contra a Apple.

/ EFE