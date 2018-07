Segundo relatório da Morgan Stanley, 55 milhões de smartphones podem ter sido vendidos no último trimestre de 2013

SÃO PAULO – Espera-se que a Apple revele um recorde nas vendas de iPhones ao mostrar os seus resultados do último trimestre de 2013 na próxima semana.

Em um relatório divulgado a investidores nesta terça-feira, 21, a Morgan Stanley prevê que a empresa de Tim Cook tenha vendido cerca de 55 milhões de unidades nos últimos três meses, um crescimento de 15% face o último trimestre de 2012, quando 48 milhões de iPhones chegaram às mãos dos consumidores.

A previsão da Morgan Stanley é ligeiramente mais otimista que os números que correm por Wall Street – a maioria dos especialistas crê que 53 milhões de iPhones tenham sido vendidos no último trimestre, o mais forte do ano por conter as festas de fim de ano.

No relatório, a agência de investimentos ainda prevê que os próximos dois trimestres tenham vendas de iPhones nas casas dos 45 milhões e dos 35 milhões, respectivamente.

Além disso, a expectativa é que as receitas da empresa cheguem a US$ 58 bilhões. O anúncio oficial acontece na próxima segunda-feira, dia 27.