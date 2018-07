A empresa deve anunciar sua entrada no mercado de rádio via streaming, liderado atualmente pela Pandora

SÃO PAULO – Além de um novo iPhone, a Apple pode anunciar durante o evento da quarta-feira, 12, sua entrada no campo de rádio online gratuito por streaming, dando início a uma competição direta com serviços populares – que operam somente nos Estados Unidos graças a acordos sobre direitos autorais – como Pandora, Slacker, iHeartRadio e Spotify, que apesar do seu plano de streaming por assinatura, possui um recurso de rádio online.

—-

Segundo o Wall Street Journal, o serviço funcionará como rádios comuns, será gratuito mas com anúncios. (O Pandora também é assim, mas tem a opção de pagar por uma versão sem propaganda). As estações serão sugeridas a partir do perfil dos usuários no iTunes.

Já o New York Times destacou a reação de um analista que não entende as razões da Apple em disputar esse nicho de mercado que “parece muito pequeno (e movimentou US$ 1 bilhão em um ano) para a Apple se importar”. “Qual é a da Apple nisso?”, questiona Michael Pachter, analista da Wedbush Securities ao NYT. “A Pandora já faz um bom trabalho, assim como o iHeartRadio e a Last.fm. Por que precisaríamos de mais um?”. A Apple atualmente explora a venda de músicas pelo iTunes por preços mínimos, em torno de US$ 1.

Peter Kafka, do AllThingsD também confirmou o rumor com alguns executivos e comentou sobre a dificuldade dos serviços de streaming que, segundo ele, “custa muito dinheiro”, graças ao pagamento pela licença às empresas do setor fonográfico, e gera pouco retorno. “Pandora, a líder do mercado, se esforça para lucrar algo e tem sido assim há anos.”

—-

