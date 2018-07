Nova versão do tablet da Apple deverá usar uma tela “retina” fabricada pela Samsung, dizem fontes

TAIPÉ - Os fornecedores da Apple estão se preparando para um produção em massa de um novo iPad mini no quarto trimestre que deverá ter uma tela de alta resolução da Samsung, afirmaram fontes, em uma indicação da dificuldade que a companhia norte-americana enfrenta na sua tentativa para reduzir a dependência de sua maior rival.

Foto: Reuters

A Apple está trabalhando com fornecedores na Ásia sobre seu próximo iPad mini com um display “retina” de alta resolução, ao contrário do atual iPad mini que vem com uma tela de baixa resolução, disseram as fontes. O tamanho provável do novo tablet será o mesmo que o do atual modelo de 7,9 polegadas, que foi lançado em novembro. A Apple também tem estudado várias cores para as coberturas traseiras do novo tablet, acrescentaram as fontes.

Para o próximo iPad mini, os fabricantes de componentes disseram que a Apple planeja usar telas da Samsung Display Co., unidade de display da Samsung Electronics Co., bem como da japonesa Sharp Corp. e da LG Display Co., segundo as fontes.

Uma pessoa disse que a Apple tinha planejado inicialmente usar a Sharp e a LG Display, mas mais tarde decidiu incluir a Samsung para garantir fornecimento adequado de telas. Para o atual iPad mini, a Apple usa telas da LG Display e da AU Optronics Corp, disseram fabricantes de componentes.

/ DOW JONES