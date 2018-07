Segundo fontes anônimas ouvidas pelo Wall Street Journal, empresa estaria preparando lançamento em setembro

SÃO PAULO – A Apple teria pedido a sua parceira chinesa Hon Hai, proprietária da Foxconn, que começasse a despachar dois novos modelos de iPhone no começo de setembro, disse o site do Wall Street Journal citando fontes não identificadas.

Um modelo seria topo de linha e o outro de um categoria econômica, revelou a fonte. A operação apontaria para uma mudança de estratégia da Apple, que nunca lançou dois modelos de iPhone ao mesmo tempo. Seria uma reação à perda de terreno no mercado dos smartphones.

Segundo o WSJ, os planos sugerem que os nov0s iPhones podem sair já no mês que vem. Segundo o site AllThingsD, a empresa tem um evento de lançamento marcado para 10 de setembro.

De acordo com as fontes ouvidas pelo site do jornal, fornecedores da Apple na Ásia teriam começado a produzir componentes para os aparelhos em junho.

Procurada pelo WSJ, a Apple se recusou a comentar.