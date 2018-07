iPad Air foi um dos últimos modelos lançados pela Apple. FOTO: Reuters iPad Air foi um dos últimos modelos lançados pela Apple. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Os dois novos modelos de iPad que a Apple planeja lançar no fim deste mês devem chegar ao mercado com uma nova opção de cor: o dourado. A cor que gerou controvérsia entre os fãs da marca quando foi lançada junto com o iPhone 5S é a nova aposta a Apple para dar impulso às vendas de tablets, segundo a Bloomberg.

O dourado também é uma das cores presentes no Apple Watch, previsto para chegar no mercado no ano que vem.

A preocupação com o desempenho dos tablets tem motivo: as vendas de iPads estão caindo. No segundo trimestre, as vendas do aparelho subiram 11% no mundo todo em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o IDC. Já a Apple anunciou que as vendas do dispositivo caíram 9% no mesmo período. Do total de 49,3 milhões de tablets vendidos nos últimos três meses, apenas 13,3 milhões (26,9%) foram iPads.

A empresa perde espaço para pequenos fabricantes e gigantes como a Lenovo, que vendeu 64,7% mais tablets no segundo trimestre deste ano do que no mesmo período do ano passado.