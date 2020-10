Apple A Apple quer trazer, no ano que vem, a terceira geração dos AirPods com melhorias em itens como bateria e hastes mais curtas

A Apple está planejando lançar duas novas versões de seus fones de ouvido sem fio, os AirPods, segundo a agência de notícias Bloomberg. De acordo com a reportagem, os lançamentos podem ocorrer na primeira metade de 2021 e incluem a atualização dos dispositivos atuais e também uma versão menor dos aparelhos.

Tendo em vista o sucesso dos fones de ouvido sem fio no mercado, a Apple planeja anunciar no ano que vem a terceira geração dos AirPods com corpo mais curto e com melhorias em itens como bateria, além da implementação das borrachas intra-auriculares que já existem nos modelos Pro. A versão tradicional, porém, pode não contar com algumas tecnologias, como cancelamento de ruído, informou uma fonte à Bloomberg.

Já nova geração dos AirPods Pro pode chegar com aparência semelhante a alguns dispositivos de concorrentes, como os da Samsung, com um modelo menor e mais arredondado nas hastes — se elas estiverem presentes. A versão Pro também deve continuar com o cancelamento de ruído e pode incluir novos chips, assim como a versão tradicional, afirma a reportagem.

Segundo a Bloomberg, a Apple enfrenta o desafio de integrar tecnologias como chip e microfone em um dispositivo que poderá ser considerado bem menor que os modelos existentes no mercado. O resultado pode ser um produto um pouco diferente do design que usuários da Apple estão habituados.

Os lançamentos também podem vir acompanhados dos AirPods Studio, os headphones da marca. Especulado por alguns especialistas, seria a primeira vez que a Apple apostaria em um produto do tipo, com tecnologias para uso profissional e corpo quase 100% personalizável.