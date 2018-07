Informação foi dada pelo site iMore, citando fontes anônimas; novo iPad pode ser anunciado em abril

SÃO PAULO – Novos rumores divulgados nesta terça-feira, 5, trazem datas de lançamento para os próximos iPad e iPhone. O tablet da Apple chegaria em abril, enquanto o iPhone 5S saria em agosto. As informações foram divulgadas pelo site iMore, em reportagem assinada pelo editor-chefe Rene Ritchie.

Imagem do iPhone 5; o 5S deve ter o mesmo desenho. FOTO: Reprodução

Ritchie é considerado autoridade quando o assunto é Apple. Segundo o Business Insider, “se ele diz, você pode marcar com lápis no calendário. Você provavelmente poderia usar uma caneta. Ele é bom assim”.

Citando fontes “que conhecem os planos”, a reportagem garante que a empresa está “seriamente considerando” o lançamento de uma nova versão do iPad no mês que vem. Junto dele, viria possivelmente um iPad Mini 2.

Já o próximo iPhone seria fisicamente igual ao iPhone 5, mas com câmera e processador mais poderosos. Uma atualização sutil, focada na parte ótica, assim como aconteceu com o iPhone 4S em relação ao 4.

As informações se juntam a outros rumores divulgados nesta segunda-feira, 4. Um analista da KG Securities, Ming-Chi Kuo, publicou um relatório de pesquisa que diz que a Apple deve anunciar um iPhone 5S, uma versão mais econômica do iPhone e a versão iOS 7 do seu sistema operacional em junho, seguindo o calendário dos últimos lançamentos. Os produtos chegariam no mercado no mês seguinte.

