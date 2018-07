Justiça acusa empresa de práticas anticompetitivas; Apple classificou punição proposta de “extremamente exagerada”

NOVA YORK – Reguladores dos Estados Unidos propuseram uma suspensão de cinco anos à Apple devido à entrada da empresa em contratos anticompetitivos de distribuição de e-books, e também deve acabar com seus acordos comerciais com cinco grandes editoras com que conspirou para elevar os preços dos livros eletrônicos, disseram órgãos estaduais e federais nesta sexta-feira, 2.

A Apple reagiu pouco depois, chamando a proposta de “uma intrusão punitiva e draconiana nos negócios da Apple, extremamente exagerada em relação a qualquer prejuízo potencial ou estabelecido”.

A empresa também pediu que sejam firmadas restrições “razoáveis” a sua atuação e por um prazo também “razoável”.

O Departamento de Justiça dos EUA e 33 estados e territórios do país propuseram estas mudanças e outras depois de um juiz federal ter concluído no mês passado que a Apple conspirou com as editoras para elevar os preços dos livros eletrônicos.

Reguladores acusaram a Apple de conspirar para minar o domínio da Amazon.com neste mercado, fazendo com que alguns preços subissem para US$ 12,99 ou 14,99 a partir dos US$ 9,99 que a varejista online vinha cobrando.

A juíza Denise Cote, em Manhattan, determinou em 10 de julho que a Apple tinha tido papel central numa conspiração para eliminar a concorrência e aumentar os preços de e-book.

Uma audiência para discutir as restrições está prevista para 9 de agosto. Cote disse que ela também planeja realizar um julgamento sobre danos.

/ Reuters